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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التمثيل التجاري»: الإعفاء الجمركي لا يتم منحه لجميع الأطراف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:36 م
الدكتور أحمد مغاوري،
الدكتور أحمد مغاوري،
الشيماء زيدان
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علّق الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على قرار وزير التجارة والصناعة بالإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة بداية من شهر سبتمبر.

قال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الخميس، إن القرار كان نتيجة مفاوضات تمت مع وزير التجارة والصناعة والدول الأشقاء، بناءً على دراسات محددة تراعي معدل النمو في الدول الأطراف.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الإعفاء الجمركي في بعض المعاملات لا يتم منحه لجميع الأطراف، حيث هناك أفضلية لبعض الأطراف نظرًا للظروف الخاصة به.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري وصل 3 ونصف مليار دولار، مفيدًا بأن الواردات المصرية من الأسواق الخارجية تتمثل في السلع الاستراتيجية مثل "القهوة والبن"، ونصدر الأعشاب والفواكه والخضر والقطن والمنسوجات والتمر والأسمدة: "لدينا صفقات ناجحة في تأسيس علاقات تجارية بالخارج".

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