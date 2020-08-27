السبت.. نظر استئناف فتاة على حبسها 3 أشهر بتهمة التحريض على الفسق

حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة، جلسة السبت المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من فتاة على الحكم الصادر بحقها بالحبس 3 أشهر بتهمة التحريض على الفسق بمنطقة العجوزة.كانت محكمة أول درجة قد قضت، "غيابيًا" بمعاقبة "ن.ر" بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق.تفاصيل الواقعة بدأت بورد بلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد بقيام فتاة بنشر الفسق والفجور من خلال عملها في الدعارة، ووجودها بشكل مستمر في أحد الكافيهات الشهيرة الكائنة بمنطقة العجوزة.على الفور قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعمل التحريات حول المتهمة، وتبين أن فتاة في العشرينيات من عمرها تدعى "ن.م" تتواجد بشكل دائم داخل أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة، حيث تقوم بالرقص والتمايل على أنغام الموسيقى بهدف عرض جسدها على راغبي المتعة الحرام.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتقديمها للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.