تجديد حبس سولافة مجدى وحسام الصياد 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجّهت النيابة للمتهمين على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف لزعزعة الأمن القومي للبلاد.