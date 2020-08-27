«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب ما بينها آخر بشوات السينما، واشتهر حسين فهمي بعلاقاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي.ارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان حسين فهمي من إحدى سيدات المجتمع الراقي، وهي السيدة نائلة محمود وقد تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات، وأنجب منها نيرة ومحمود.أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من الفنانة ميرفت أمين، واستمرت 14عامًا، كانت بدايتها خلال مشاركتهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، وكان وقتها حسين فهمي متزوجا وله طفلان.وحاول الاثنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل"، واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادتهما بعد إنجاب ابنتهما "منة الله"، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها، ورغم تعاونهما الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زواجهما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فقد كان حسين فهمي يتهم زوجته ميرفت أمين بالانشغال عنه، حاولت ميرفت بدورها تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض هذا الطلاق".أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى "نينا"، وهي ابنة سفير سابق، ولكن لم يدم الزواج بينهما، فسريعًا ما حدث الانفصال.وفي عام 2007، وتحديدًا خلال أحداث مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الذي ترأسه لمدة 4 أعوام، أعلن الفنان حسين فهمي عن زواجه بسيدة من خارج الوسط الفني، هالة فتحي، وهي خبيرة كمبيوتر شهيرة. ولم ينجب الفنان حسين فهمي أي أبناء من زواجه الرابع.وعاد الفنان حسين فهمي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان، بعد أن تم التعارف بينهما خلال مسرحية "أهلا يا بكوات"، ثُم التقيا مرة أخرى في مسرحية "زكي في الوزارة"، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميًا من لقاء، وأُقيم حفل الزفاف على متن الباخرة التى يمتلكها.وبعد 5 سنوات انتهى الزواج ولكن لم تنتهِ الشائعات، في حين أن حسين فهمي رفض الحديث عن أسباب الطلاق، مثلما حدث في زيجاته السابقة، فيما كانت لقاء سويدان تصرح بأن سبب طلاقهما هو "الحسد"، بسبب تصريحاتهما المتكررة في وسائل الإعلام عن قصة حبهما.جاءت الزيجة الأخيرة للفنان حسين فهمي، قبل عامين، من سيدة الأعمال السعودية، رنا العصيمي، وهو الزواج الذي أسفر عن شائعات كثيرة للزوجين وتعليقات غضب منها حسين فهمي، مما دفعهُ للظهور إعلاميًا والتصريح بأنهُ غضب من تعليقات الجمهور عن عدم إبصار زوجتهُ، وإنه أمر خاص به ولا يجب التعليق على ذلك، ومؤخرًا أعلن الفنان، حسين فهمي، انفصاله عن السيدة رنا، ورفض الحديث عن الأسباب لأنها تتعلق بحياته الشخصية.وعن رؤيته للنساء قال حسين فهمي في أحد اللقاءات التلفزيونية حين سئل عن وجهة نظره في النساء قال: "طبعا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين وبحب أدلع الستات".