«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الأرز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبعلى مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:(الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر)* بدء الحصاد بعد 30-35 يومًا من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.* الحصاد ( يدويا) ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد أو آليا باستخدام الكومباين وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام فى الجو العادى حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لا تزيد نسبة الرطوبة بها على 14%.* التعبئة فى أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.* الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة فى رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالًا مع تغطيتها بمشمع ( إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.(الفترة من 15 سبتمبر – 15 أكتوبر)* استمرار عمليات الحصاد والدراس والتجفيف والتخزين بنفس التوصيات السابقة حتى يمكن المحافظة على جودة الحبوب.