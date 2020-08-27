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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تشترط فى الأبحاث العلمية دعم المشروعات القومية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:50 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أكدت اللجنة العلمية البحثية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور ممتاز شاهين، ضرورة ان تكون المقترحات البحثية المقدمة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه والاستمارات البحثية دعمها للمشاريع القومية في ذات الشأن البيطري بالوزارة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات، اليوم الخميس، إنه بناء عليه تم مراجعة وتعديل ورفض العديد من هذه المقترحات البحثية بالمعهد لكونها نشاط بحثي منعزل ومنفرد خارج المنظومة البحثية للمعهد والمركز والمشاريع القومية للوزارة.

وأضاف شاهين أنه من بين شروط الموافقة على أي بحث علمي أن يحل إشكالية بحثية وتطبيقية تخدم القطاعات المرتبطة بالبحوث المتعلقة بصحة الحيوان سواء لتطوير القطاع الداجني أو الحيواني أو السمكية أو المرتبطة بسلامة الأغذية، مشددا على ضرورة أن تضع هذه البحوث حلولا جديدة على أسس علمية وتطبيقية تحت التنمية والتطوير للمشروعات التي تنفذها الدولة.

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