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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: مؤسسات المجتمع المدني شريك في تنفيذ خطة التنمية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:06 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تنفيذ أهداف الخطة التنموية للمحافظة، وأنه من هذا المنطلق نفذت المحافظة خطوات هامة لتعظيم ذلك الدور التنموي المتنوع، والذي يشمل كل المجالات والقطاعات خاصة القطاعات الخدمية الحيوية، والتي تتعلق بمناحي حياة المواطنين في كافة المناحي، منوها عن تشكيل لجنة لتوحيد جهود المجتمع المدني لتحقيق التكامل والتضافر بين كافة الجهود.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية، أحمد محسن، "الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ مؤخرا.

حيث رحب محافظ بني سويف، بكل الجهود التي تبذلها المؤسسة في خدمة المجتمع السويفي، مطالبا بأهمية أن تتسع أنشطة المؤسسة لتشمل أكبر قطاع من المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا على أهمية التركيز على الجانب التنموي، قائلا: التنمية تعني توفير فرص عمل ومستوى خدمة أفضل، وذلك يرفع مستوى معيشة المواطن، وهذا هو الهدف الأساسي لكل جهود رسمية وغير رسمية، ولذلك يجب التركيز على ذلك الجانب.

وتطرق اللقاء لمناقشة عدد من الأنشطة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في المرحلة المقبلة، وكيفية تعظيم عوائدها على المجتمع السويفي.

وأعرب أحمد محسن، عن سعادته بتواجده مع محافظ الإقليم الشاب، خاصة أنه لاحظ أن لديه رؤية تنموية مميزة، وبالفعل بدأت تخرج لحيز التنفيذ، مؤكدا دعم المؤسسة لكل خطط المحافظة التنموية خاصة في الجانب الخدمي الذي يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمواطن.

كما قام رئيس المؤسسة، بإهداء درع المؤسسة للمحافظ تقديرا لجهوده في إفساح المجال أمام مؤسسات المجتمع، ودعم جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطن السويفي.

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