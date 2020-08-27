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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد الجندى للأسر المصرية: «النائب العام مش هيربى عيالكم»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:39 م
خالد الجندي
خالد الجندي
الشيماء زيدان
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حذّر خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأسر المصرية من التهاون فى تربية النشء وتقويم سلوكهم، موضحًا أن هناك ظاهرة فى مجتمعنا بدأت في الظهور يجب علينا الالتفات لها والحذر من خطرها، تتمثل فى كثرة ارتكاب الأطفال للحوادث: "يا جماعة أولادنا في خطر بسبب إهمال وتقصير بعض الأسر فى رعاية أبنائها.. حوادث كبار السن أصبحت تمثل 10% لكن باقى الحوادث أولاد صغار".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الحوادث تقع بسبب أطفال فى سن الثامنة عشرة أو العشرين، مضيفًا: "إما لأنهم يقودون السيارات برعونة أو لأنهم أدمنوا المخدرات وآخرون يكونون فى سُكر"، وتابع: "الحمد الله دى نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر في مجتمعنا، لكن يجب علينا أن ننتبه لذلك قبل أن تتفشى العدوى فى المجتمع".

وذكر الجندي "أن بعض التصرفات والحوادث الفردية وراءها مجرم حقيقى يتمثل فى أسرة مهملة، فالمجرم الحقيقي هي الأسرة، مش النائب العام اللى هيربّي عيالكم يا جماعة.. اللى هيربي ابنك هو أنت.. حرام عليكم لا تحملوا الدولة ما لا تطيق.. لا تحملوا المجتمع أخطاءكم فى ترك أبنائكم فريسة للجنس والمخدرات والسوشيال ميديا".

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