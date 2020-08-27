طبيب بقصر العيني يكشف أسباب الإصابة بسرطان الدم (فيديو)

قالت الدكتورة ميرفت مطر، أستاذ طب أمراض الدم بقصر العيني، إن سرطان الدم ينقسم لنوعين أولهما المزمن والثاني الحاد.وأضافت مطر، خلال استضافتها ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن التدخين والاستعداد الجيني الوراثي من أهم مسببات سرطان الدم، إضافة إلى التعرض للإشعاعات، ومن يتلقون علاجا كيماويا من الممكن أن يؤدي لسرطان الدم أيضًا.كما أوضحت أن سرطان الدم المزمن يصيب الشخص المتقدم بالعمر، خاصة فوق سن 55 سنة، كما أن سرطان الدم المزمن يأتي تدريجيًا، في حين أن سرطان الدم الحاد من الممكن أن يصيب الإنسان فى عمر مبكر منذ بداية الطفولة.