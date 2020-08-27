محمد ثروت يكشف تفاصيل الجزء الثاني من «بنك الحظ»

قال الفنان محمد ثروت، إنه وقّع بالفعل على الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ" الذي عرض منذ سنوات، وحقق نجاحات كبيرة.وأضاف ثروت، لـ«الدستور»، أن مؤلفي العمل محمد عز ومصطفى صقر يعكفون على كتابة أحداث جزئه الثاني، على أن ينتهوا من كتابته خلال الفترة المقبلة؛ استعدادًا لانطلاق تصويره بعد ذلك، لافتًا إلى أن العمل سيكون من إخراج أحمد الجندي، الذي يتابع تفاصيل كتابة الفيلم حتى يتم اختيار أماكن التصوير."بنك الحظ" بطولة محمد ممدوح وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وحسام داغر وسامية الطرابلسى، وسيناريو وحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.