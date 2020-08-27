«من أصل 234».. إزالة 18 عقارًا بمنشأة ناصر (صور)

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم بإزالة 18 عقارًا من إجمالى 234 عقار وورشة ومخزن مقرر إزالتهم بشارع الطيران بمنشأة ناصر، كما قام جهاز التعمير بوزارة الإسكان بصرف تعويضات مالية لقاطنيها ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.وأكد محافظ القاهرة أن المحور الجديد سيسهم فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارا ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعًا مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأتوستراد، مارا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير.