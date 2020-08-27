مقتل اثنين وإصابة 3 في اشتباكات طائفية جنوبي بيروت.. والجيش يتدخل

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، نتيجة إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، في حادث وصف بالطائفي.وأفادت مصادر لبنانية بأن الاشتباكات التي وقعت أسفرت عن قتيل من العشائر العربية وآخر سوري الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين أقارب الأول، وفق قناة "الجديد".من جانبها، عملت وحدات الجيش على تطويق وحصر الخلاف منعا لتفلت الوضع، كما أغلق الطريق لسلامة المواطنين لعدم تعرضهم للإصابة بالرصاص نتيجة الاشتباكات.وأوقف الجيش حتى الآن أربعة أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية السورية، وتجري ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.وأكت مصادر لبنانية أن الحادث طائفي نتيجة تبادل أنصار حركة أمل و"حزب الله" الشيعيتين إطلاق النيران مع سكان سنة من منطقة خلدة على خلفية تعليق لافتة بمناسبة عاشوراء.