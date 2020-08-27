العسيلي لـ تامر حسني: لي شرف أن أكون جزءًا من تاريخك

عبّر محمود العسيلي، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع تامر حسني في كليب أغنيتهما الجديدة "اختراع"، وذلك عبر حسابه بموقع التدوينات المصغّرة «تويتر».وغرّد العسيلي، قائلًا: "صاحبي وأخويا الكبير النضيف الجدع الطيب.. لسّه زي ما هو من أيام المدرسة، شرف ليا أن أكون جزء من تاريخك الكبير ونعمل الأغنية دي".وتابع: "إحنا كبار ومحققين أحلامنا زي ما كنا بنتخيّل وإحنا صغيرين، وبصراحة طلعت مخرج جامد أوي يا تيمو، اختراع نازلة بكرة إن شاء الله".