داعية: هكذا كان يصوم النبي محمد يوم عاشوراء (فيديو)

قال الداعية الإسلامي، رمضان عبدالرازق، إن النبي (ص) أمر بالإكثار من الصيام في شهر الله محرم الذي به يوم عاشوراء، مستشهدًا بالحديث النبوي: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".وأضاف عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، الخميس: "لا بدّ أن نرجع إلى النبى (ص)، ونتعلم كيف صام يوم عاشوراء، فالمَرحلة الأولى كان يصومه في مكة قبل الهجرة مع المشركين ولم يأمر أحدا من المسلمين به، والمرحلة الثانية فرض صوم عاشوراء على المسلمين في المدينة، والمرحلة الثالثة فرض صوم رمضان في العام الثاني من الهجرة، وعودة عاشوراء إلى النافلة والتطوع وليس فريضة، والمرحلة الرابعة كان النبي يعزم على صيام يوم قبله ويوم بعده، ليحرص على التميز عن المشركين".نوّه بأن المُسلمين أمامهم 4 احتمالات، إما أن يكون الصيام منفردًا حتى إن وافق يوم جمعة أو سبت أو أحد، أو يصومون يومًا قبله، أو يومًا بعده أو يوما قبله ويوما بعده.