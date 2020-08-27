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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا جرى فى «الكامب نو» حين انتصرت جماهير برشلونة لـ ميسى؟

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:22 م
الكامب نو
الكامب نو
حسن الهتهوتي
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ليلة كانت غاضبة في محيط استاد النادي الإسباني «الكامب نو» ما عاد سعيدًا الليلة ليونيل ميسي، راسم الفرحة لسنوات هُنا، بات قريبا من الرحيل عن ناديه. اتخذت معه الجماهير قرارها بأن تبعث برسالة الغضب اعتراضًا على ما اعتبرته «ضغوطات» تسببت في قرار «البرغوث» بالرحيل.

محمد القاضي، شاب فلسطيني يعيش في أوروبا- أحد عشاق برشلونة- وكان "ميسي" لاعبه المحبب اتجه بين الجماهير الحاشدة ليهتف اعتراضًا على قرار الرحيل، مطالبين الإدارة بأن تكون هي الراحلة عن ناديهم.

في «الكامب نو» كان «القاضي» ممثلا لعشاق النادي في الوطن العربي، ليعبرهم نيابة عنهم عن ذلك العشق للاعب الأرجنتيني.

ليونيل، اختار الرحيل قبل موسم من انتهاء فترة تعاقده مع برشلونة، على خلفية تقارير تحدثت عن جلسة ساخنة جمعته مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، كان فيها الأخير حادا في تعامله مع صاحب الأرقام التاريخية في الساحرة المستديرة، وهو ما جعل «ميسي» يعود غاضبًا إلى منزله، قبل أن يرسل للفريق طالبًا تفعيل بند الرحيل- وفق التقارير ذاتها.

«القاضي» كان يتابع هذه التقارير مثل الملايين من عشاق برشلونة حول العالم، في حالة حزن مما يجري، فلم تكد جراحهم تلتئم جراء الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا بثمانية أهداف، حتى باتوا مهددين بفقدان أهم لاعبي الفريق.

اتجه الشاب الفلسطيني رفقة الجماهير الغاضبة نحو ستاد «كامب نو» ليعبروا عن غضبهم، وتمكنوا من دخول الاستاد، قبل أن يلقي الأمن القبض على «القاضي» لكن استمر في هتافه الغاضب ضد إدارة برشلونة، داعما «ميسي»، لتضطر أجهزة الأمن لإطلاق سراحه أمام صيحات الجماهير.

«رسالتنا كانت واضحة، كنا نريد التحدث مع الإدارة لنخبرها أنها لا تُمثلنا، وأن يُجروا انتخابات مبكرة ويتركوا ميسي.. هذا مطلب الجماهير».. يقولها القاضي في حديثه لـ«الدستور»، متابعًا أن الشرطة استوقفته، وأطلقت سراحه بعدها.

آمال القاضي ورفاقه لم تنتهِ مع اقتراب البرغوث بقوة من الرحيل نحو الدوري الإنجليزي ليرتدي قميص «مانشستر سيتي» صحبة مدربه السابق جوارديولا، فالشاب الفلسطيني ذهب، مُجددًا إلى منزل ميسي ليبعثوا له رسالة بأن يبقى معهم.

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