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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب صدمه جرار زراعي في البدرشين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:50 م
مصرع شاب
مصرع شاب
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لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، حيث صدمه جرار زراعي، ما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.

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