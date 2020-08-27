مصرع شاب صدمه جرار زراعي في البدرشين

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، حيث صدمه جرار زراعي، ما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالبدرشين، وذكر شهود عيان أن الضحية شاب فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم التحفظ على قائد الجرار تمهيدا لتسليمه لرجال مباحث مركز شرطة البدرشين.