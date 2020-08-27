حسان دياب: نمر بظروف استثنائية تستدعي سرعة تشكيل حكومة فاعلة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسّان دياب أن بلاده تمر بظروف استثنائية لا تسمح بإهدار أي وقت، وأن هناك ضرورة قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية.وتقدّمت حكومة حسّان دياب باستقالتها في 10 أغسطس الجاري، تحت وطأة الضغوط والغضب الشعبي الكبير الذي أعقب انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس، وتلاحق الأزمات الاقتصادية والمعيشية.وشدد دياب، في بيان اليوم، على أن الظروف التي يمر بها لبنان على كافة المستويات، فضلًا عن تداعيات الكارثة التي أصابت البلاد جراء انفجار ميناء بيروت البحري، تستدعي وجود حكومة قادرة على اتخاذ القرارات التي تعالج الأزمات الكبيرة.أضاف: "لا بدّ من حكومة تباشر عملية إعادة إعمار ما تهدم من بيروت ومرورا بمواجهة وباء كورونا وصولا إلى الأزمات المالية والاجتماعية والمعيشية، وتستكمل مسار الإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفذت منها بنودا عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي".