«إجراءات مؤقتة».. «التعليم» تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن مدرسة مدينتي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا توضيحيا بشأن الخطاب المتداول بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة والمتضمن وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها، في إطار حرصها الدائم على مصلحة أبنائنا الطلاب.وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة، والتي يعقبها إلغاء القرارات السالفة الذكر.وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو التزامات أولياء الأمور.