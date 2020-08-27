محافظ القليوبية يفتتح عددًا من المشروعات في القطاعات الخدمية

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الخميس عددا من المشروعات فى القطاعات الخدمية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، حيث تم افتتاح 3 مدارس وافتتاح 4 محطات صرف صحي وتفقد 5 مشروعات بقطاعات الصحة والطرق ومياه الشرب بقرى ومدن قها وطوخ والقناطر الخيرية.استهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة، كما قام بتفقد مستشفى القناطر للحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85% وشدد الهجان على سرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد.وخلال الجولة قام الهجان بافتتاح مدرسة عمرو موسى الثانوية بالقناطر الخيرية بتكلفة 4 ملايين جنيه (توسع) (9 فصول) ومدرسة أبوالغيط الابتدائية الجديدة بأبوالغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه 8 فصول ومدرسة الشهيد عبداللطيف خفاجى ثانوى بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية (توسع) ( 12 فصلا) بتكلفة 4 ملايين جنيه.وخلال جولته بالقناطر الخيرية تم تفقد محطة معالجة صرف صحي اجهور الصغري بطاقة 20 ألف م3يوم مرحلة أولى وإجمالى طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3يوم بتكلفة 185 مليون جنيه تخدم المحطة قرى (ترسا - قرقشنده - اجهور الصغري - قرنفيل - البرادعه - سندبيس - عزبه سيد محمد)، والمنتظر الانتهاء منها خلال العام الجاري، وتم تفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز من المياه بشبرا شهاب (الطاقة ٥٠ لترث، وتنتج ٤٣٢٠مترا٣يوم تكلفة الإنشاء ٣٠ مليون جنيه.ثم توجه الهجان لافتتاح مدرسة أبوالغيط الابتدائية الجديدة بأبوالغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه.وعلى هامش الجولة قام الهجان بتفقد محور الباسوسية (أعمال رصف وتغطية) بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، إذ قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 2 كم حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبوالغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.ثم توجه الهجان لمدينة قها حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد هشام بيومى الإعدادية بمدينة قها (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه 6 فصول.وفى هذا الإطار توجه المحافظ لمدينة طوخ لافتتاح محطات الصرف الصحى بقرية الناصرية بتكلفة 26 مليون جنيه، وصرف صحى قرية الحصة بتكلفة 22 مليون جنيه، كما تم افتتاح مشروع صرف صحى قرية السفاينة غرب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحى قرية الغزاوية بتكلفة 9 ملايين جنيه.