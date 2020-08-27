«الكابينت» الإسرائيلي يجتمع لبحث الأوضاع الأمنية على حدود لبنان وغزة

يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، الأربعاء المقبل، اجتماعا، لبحث التوترات الأمنية على الحدود الشمالية والجنوبية.ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة "باتريوت" الصاروخية للدفاع الجوي على الحدود الشمالية مع لبنان، حسبما نشر موقع "كودكود" الإسرائيلي.ووقع حادث لإطلاق النار، الثلاثاء الماضي، على قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال وجودها على الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات.وطالبت إسرائيل، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات ضد الحكومة اللبنانية، وكذلك قوات الأمم المتحدة لديها "اليونيفيل"، بعد حادث إطلاق النار من الجانب اللبناني.وقال جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، في رسالته إلى مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن ذلك الهجوم واستمرار حزب الله في تعزيز قوته وعجز قوات اليونيفيل عن التدخل في بعض المناطق، ينذر باندلاع تصعيد أمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وكذلك يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف.