القومى للمرأة بالمنيا يعقد ندوة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وبالتعاون مع مبادرة رحلة المليون بكلية الطب بجامعة المنيا للتثقيف الصحي للسيدات، ندوة التوعية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي والتعريف بطرق اكتشافه، والإجراءات الطبية والعلاجية والمراحل التي تمر بها السيدة المصابة بهذا المرض وصولا للطرق السليمة للعلاج والشفاء من هذا المرض.قالت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا خلال الندوة، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 75 سيدة بالمجان، وتحويل 10 سيدات منهن لإجراء فحص الماموجرام بالمستشفى الجامعي، بالإضافة إلى توعية السيدات وتعريفهن بموضوعات تنظيم الأسرة وفوائده وأهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال على صحتهم.وخلال الندوة التي حاضر فيها كل من الدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد، والدكتور السيد وجيه، والدكتور نور علي بكلية طب المنيا، تم الإعلان عن الخدمات التي يقدمها فرع المجلس القومي للمرأة للسيدات بمحافظة المنيا، ومن هذه الخدمات الخط الساخن رقم 15115 لتلقي شكاوى المرأة.