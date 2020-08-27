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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: 19% من الشركات «خارج الخدمة» حال استمرار كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:37 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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قال الإحصاء المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن 19% من الشركات الإسرائيلية لن تستطيع مواصلة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل أن 19% من الشركات لن تتمكن من العمل سوى الثلاثة أشهر المقبلة، في حال استمرت الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، حسبما ما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويعاني الاحتلال الإسرائيلي من أزمة اقتصادية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد لديه وبدء الموجة الثانية، وفشل السيطرة عليها حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي تسجيل 109039 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره لديها في فبراير الماضي، و877 حالة وفاة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع المعدل اليومي للإصابات.

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