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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: الخلافات الأوروبية التركية تخرج عن حدود السيطرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:38 م
التنقيب عن الغاز
التنقيب عن الغاز
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آراب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن تركيا تمدد التنقيب عن الغاز في الجرف القاري اليوناني في ظل اشتعال أزمة البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت: أن تركيا أعلنت أمس الخميس مد مهمتها المثيرة للجدل للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، ​​ومن المقرر إجراء تدريبات بحرية جديدة في الوقت الذي يهدد فيه خلافها مع اليونان والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة والحدود بالخروج عن السيطرة.

وقالت البحرية التركية، إنها ستمدد بقاء سفينة الأبحاث Oruc Reis والسفن الحربية المرافقة لها في المياه التي تطالب بها اليونان لمدة خمسة أيام إضافية حتى يوم الثلاثاء.

كما أعلنت عن خطط لإجراء "مناورات مدفعية" على حافة مياهها الإقليمية في الركن الشمالي الشرقي من البحر المتوسط ​​يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار "نحن مصممون على حماية حقوقنا".

وقالت ألمانيا قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة في برلين، إن كلا البلدين يجب عليهما إنهاء مناوراتهما البحرية إذا كانا يريدان حقًا حلًا سلميًا للنزاع.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد استكمال جولة دبلوماسية فاشلة في أثينا وأنقرة هذا الأسبوع "الشروط المسبقة (للمفاوضات المباشرة) هي إيقاف هذه المناورات في شرق البحر المتوسط".

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء في أول مشاركة مباشرة له في الأزمة سريعة التطور.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب "أعرب عن قلقه بشأن زيادة التوتر بين اليونان وتركيا حليفي الناتو".

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