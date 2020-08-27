«الصحة العالمية»: الوصول لمناعة القطيع بشكل طبيعي ستتسبب بموت الكثيرين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في بيان لها، أن الوصول لمناعة القطيع بشكل طبيعي ستتسبب بموت الكثيرين، مشيرة إلى أنها تعمل على لقاح فعال ضد كورونا.وأضافت المنظمة خلال البيان، أن هناك فريقا سيتجه لمدينة ووهان في الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الخميس، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا.وقال بوتين في لقاء تليفزيوني: "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثه ومسجل بواسطة معهد جامالي، الدواء الثاني- حسبما تم إبلاغي به- سيكون جاهزا في شهر سبتمبر، ويعمل عليه معهد مدنوفوسيبيرسك".وقال الرئيس الروسي: "متأكد من أن المتخصصين في فيكتور سيصنعون منتجًا رائعًا سيساعد الناس بشكل كبير".