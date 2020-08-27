مع ارتفاع الإصابات.. نصائح مهمة للوقاية من كورونا

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي وصلت حتى أمس الثلاثاء، 19 وفاة و206 إصابات جديدة، تزامنا مع التنبيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان حول احتمالية وجود موجة ثانية للفيروس أشد فتكا، كان لابد من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.الدكتورة منار إبراهيم أستاذ علم المناعة تؤكد لـ"الدستور"، أن هذا الفيروس حتى اللحظة ما زالت العقارات الخاصة به فى طور التجريب، مشيرة إلى عدم وجود طوق نجاة منه سوى عن طريق الالتزام بالتدابير الاحترازية موضحة أن الاهتمام بهذه النصائح:- الالتزام الكامل بارتداء الكمامة سواء الطبية أو المصنوعة من القماش على أن تكون مطابقة لمواصفات وزارة الصحة.- ارتداء الكمامة بالشكل الصحي وعدم إزالتها ثم وضعها مرة أخرى لأنها تكون عرضة للتلوث كذلك حذرت من ارتداء الكمامة من ناحية دون الأخرى؛ لأن هذا يسهل من العدوى ولا يحمى منها فى حال الاختلاط بشخص مصاب.- عدم دخول الأماكن سيئة التهوية والتقليل من الخروج إلا للضرورة وعدم الذهاب للنوادى أو المستشفيات إلا فى حالة الضرورة.- الالتزام باستخدام المطهرات التي تحتوي على نسبة كحول 70%.- الالتزام بالتباعد الاجتماعى ووضع مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الشخص الذي أمامك.- عدم المصافحة أو التلامس وكذلك تطهير جميع الأكياس المستخدمة فى وضع الطعام بعد غزالة الطعام منها وعدم الاقتراب من عامل الدليفرى.- ضرورة طهي الطعام بشكل جيد والاهتمام بشرب السوائل والسوائل الدافئة بشكل هام.- عدم تناول الأدوية والفيتامينات التى تحمى من كورونا دون الرجوع لطبيب.- التعامل مع أى دور برد على كونه كورونا واستشارة طبيب فورا.- عدم التقرب من شخص تظهر عليه علامات البرد.- عدم دخول أماكن عامة أو مطاعم أو كافيهات لا تلتزم بمعايير السلامة ومنها ارتداء جميع العاملين بها الكمامة وكذلك شأن وسائل المواصلات.- فى حالة الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة لابد من عزله واستدعاء الطبيب أو التواصل معه.- الاهتمام بعدم حضور المناسبات الاجتماعية إلا للضرورة وخاصة حفلات الزواج وعدم إقامتها أفضل.