حميد الشاعرى يتعاون مع يوسف فى أغنية «إيه جابك» (فيديو)

يتعاون الموزع الموسيقي والمطرب حميد الشاعري مع المطرب الشاب يوسف في أغنية بعنوان "إيه جابك" والتي طرحت، مساء الخميس، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وقام الكابو حميد الشاعري بتولي مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية والميكس والماستر الخاص بها، كما تعاون المطرب يوسف في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد عاطف، والملحّن محمد مدين.في سياق مختلف، انتهى حميد الشاعري من تسجيل أغاني ألبومه بالكامل الذي يضم 14 أغنية جديدة ومتنوعة واختار أغنية "ده اللي عليه الطلب" لتكون "هيد" الألبوم، كما تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم محمد البوغة وعزيز والشافعي، مشيرًا إلى أن الألبوم يضم دويتو يجمعه بمطرب شاب اسمه يوسف وأغنية آخرى مع أصدقائه مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس تحمل اسم "زحمة الأيام".يُشار إلى أن آخر ألبومات حميد الشاعري كان منذ 16 عامًا وهو ألبوم "روح السمارة" ومنذ ذلك الوقت وهو يبتعد عن تقديم الألبومات ويعتمد على السنجل فقط.