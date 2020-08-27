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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: الإنفاق على الزوجة والأقارب أعظم أجرًا من الصدقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:19 م
الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي هاني تمام
سناء إسماعيل
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قال الداعية الإسلامي هاني تمام، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين النفقة والصدقة، والبعض يظن أن الصدقة على الفقير خير من النفقة علي الأهل والأقارب وهذا خطأ.

وأضاف تمّام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية DMC: "النفقة على الزوجة والأقارب أعظم أجرًا من الصدقة، والرسول عليه السلام قال في حديث رواه الإمام مسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك وذلك باعتبار أنها واجبة والواجبات ثوابها أعظم بكثير من السنن والنوافل.

أضاف: "حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يثاب عليها"، فالطعام الذي يأتي به الزوج لزوجته في المنزل يثاب عليه إذا ابتغى به وجه الله، فالنّوايا كنز عظيم لمَن يوظفها توظيفًا صحيحًا.

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