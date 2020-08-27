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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

للمرة الثانية.. تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:30 م
الاجتماع الأسبوعي
الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية
سارة الشلقاني
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أجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي المقرر له يوم الأحد المقبل، بسبب عقد اجتماعات سياسية في اليوم ذاته، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقالت أمانة مجلس الوزراء لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن اجتماع الحكومة تم تأجيله بسبب اجتماعات سياسية تعقد، الأحد المقبل، وهو اليوم الذي يصل فيه جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة وفد، لزيارة إسرائيل.

ويعد هذا الأسبوع الثاني على التوالي التي تلغي فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي، إذ أنها لم تنعقد، الأحد الماضي، بسبب الخلافات بين بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وبيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، بشأن اللوائح الداخلية للحكومة، وكذلك الميزانية.

ويتجه الوفد الأمريكي برفقة آخر إسرائيلي إلى الإمارات، الاثنين المقبل، لبحث دفع عملية السلام، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.

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