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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صور أحدث «زواج تحت الماء» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:31 م
زواج تحت الماء
زواج تحت الماء
سارة ساويرس
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أثارت صور عروسين تزوجا فى أعماق البحار، تعجب الكثير من رواد التواصل الاجتماعى، حيث انتشرت الصور بينهم كالنار فى الهشيم لهذا الفرح الاستثنائى، الذى عقد بين أمواج البحر وأسماكه.

وظهر العروسان وهما فى غاية السعادة، أثناء عقد زفافهما، حيث تألقت العروس بفستان زفاف أبيض، وظهر العريس ببدلته السوداء الرسمية، حاملين إسطوانات الأكسجين معهم للتنفس والمياه تغمرهما.

ونقل الصحفى ليميسو ساتو إيمانويل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من الصور لهذا الزفاف الغريب من نوعه، والمعازيم يودعون العروسين على الشاطئ، ويلتقطون لهما الصور قبل الهبوط لكتابة عقد الزواج.

ووقع العروسان على عقد الزواج تحت الماء، بالإضافة إلى تورتة حفل الزفاف التى قطعت فى البحر، وهو ما أثار تعجب المستخدمين، حيث قال أحدهم: "طيب ليش بالبحر؟ وكيف كيكة داخل البحر؟ طيب ليش ما تزوجوا بالمريخ ولا بالفضاء؟ طيب الأرض ايش قصّر معاهم؟" فيما كتب آخر ساخرًا: "ضاقت عليهم الأرض كانوا عزموا السمك".

ونستعرض صور أحدث زفاف في أعماق البحار.

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