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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عمرها 3 أيام».. العثور على رضيعة ملقاة في مدافن قنا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:41 م
العثور على رضيعة
العثور على رضيعة
قنا: إسلام البكري
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قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، إيداع طفلة عمرها 3 أيام، بحضانة مستشفى الوقف لتلقي العلاج اللازم، كان قد عُثر عليها منذ 4 أيام بمدافن قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز، شمال محافظة قنا.

بدأت القصة عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بعثور المواطن عبدالحميد، على طفلة، حديثة الولادة "عمرها 3 أيام"، داخل مقام الشيخ شورى بمدافن قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف شمالي محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بإيداع الطفلة داخل حضانة مستشفى الوقف للاطمئنان عليها وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

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