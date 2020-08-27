«عمرها 3 أيام».. العثور على رضيعة ملقاة في مدافن قنا

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، إيداع طفلة عمرها 3 أيام، بحضانة مستشفى الوقف لتلقي العلاج اللازم، كان قد عُثر عليها منذ 4 أيام بمدافن قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز، شمال محافظة قنا.بدأت القصة عندما تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بعثور المواطن عبدالحميد، على طفلة، حديثة الولادة "عمرها 3 أيام"، داخل مقام الشيخ شورى بمدافن قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف شمالي محافظة قنا.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي أمرت بإيداع الطفلة داخل حضانة مستشفى الوقف للاطمئنان عليها وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.