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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

تعرف على سر رفض محمود عبدالعزيز تجسيد بطولة فيلم كُتب لأحمد زكى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:25 م
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
وائل توفيق
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كان الفنان أحمد زكي يخشى الموت وكبر السن، لذا رفض الأدوار التي كان من المفترض أن يجسد فيها شخصية "الأب".

بعدما قدمت المخرجة ساندرا نشأت فيلمها "آخر شتا" ضمن مشروع تخرجها من معهد السينما، بدأت في إعداد مشروع فيلم سينمائي بعنوان "الليل وآخره" عام 1994، مستوحى من حكاية عمها.

عرضت ساندرا نشأت الفيلم على الفنان أحمد زكي، لكن خوفًا من تجسيده شخصية "الأب" لإحساسه بالخوف من كبر سنه، أجله لوقت بعيد، فذهبت "ساندرا" بالفيلم لعرضه على الفنان محمود عبدالعزيز، ووافق على الفور بعد قراءة السيناريو، لكن فجأة تغير موقفه، وأعلن رفضه لخوض بطولة الفيلم.

فما حدث، أن الفنان الراحل سامي العدل كان قد أرسل النسخة التي كُتب عليها اسم الفنان أحمد زكي، وجاء في مقدمة السيناريو "إلى الفنان العزيز المبدع أحمد زكي، هذا فيلمك"، فما إن قرأ محمود عبدالعزيز هذا الإهداء، وتملكه الغضب، وأعلن رفضه.

بعد الرفض من الفنانين، أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، عرضت المخرجة ساندرا نشأت الفيلم على الفنان يحيى الفخراني، لم يتحمس لخوض التجربة، فقد كان مشغولًا بتجاربه الدرامية، بالإضافة إلى أنه أعلن عن عدة انتقادات تخص السيناريو وتفاصيل بعض الشخصيات.

رغم أن الفنان يحيى الفخراني، رفض المشاركة في بطولة الفيلم، إلا أن العلاقة بينه وبين المخرجة ساندرا نشأت قد توطدت، وتعاونا بعدها في فيلم "مبروك وبلبل" عام 1998.

كما أنه طلب منها أن يقتبس اسم الفيلم "الليل وآخره" ليكون عنوانا لعمل درامي من بطولته، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، قدم "الفخراني" من خلاله شخصية "الأخ الأكبر" رحيم.

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