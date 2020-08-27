رنا سماحة عن كليب اختراع: «توليفة جامدة» بين تامر حسنى والعسيلى

هنّأت المطربة رنا سماحة كل من النجم تامر حسني ومحمود العسيلي على أحدث أغُنياتهم المصوّرة التي تجمعهما سويًا على طريقة الديو وتحمل اسم "اختراع".وكتبت سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عايزة أتكلّم شوية عن هذا الاختراع اللي إن شاء الله هيكسر الدنيا.. أولًا عايزة أبارك للنجم المفضل والمحبب إلى قلبيتامر حسني وعلى الفكرة الجامدة دي وطبعًا متخيّلة التوليفة الاختراع دي هتبقى عامله إزاي بوجود عسيلي".وأضاف: "نيجي بقى للاختراع نفسه واللي كاتبه أخويا وصديقي المتطور الشاطر أوي اللي بفرحله جدًا بكل خطوة مهمة أحمد حسن راؤول وطبعًا الملحن المميز أحمد زعيم والموزع الشاطر أوي وسام عبد المنعم.. مبروك ومتأكدة أنها هتكسر الدنيا".وتطرح شركة روتانا غدًا الجمعة فيديو كليب "اختراع" الذي يجمع لأول مرة كل من النجم تامر حسني والمطرب محمود العسيلي في أغنية واحدة على طريقة الديو.