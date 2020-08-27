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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا سماحة عن كليب اختراع: «توليفة جامدة» بين تامر حسنى والعسيلى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:29 م
محمود العسيلي وتامر
محمود العسيلي وتامر حسني
حسن أمين
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هنّأت المطربة رنا سماحة كل من النجم تامر حسني ومحمود العسيلي على أحدث أغُنياتهم المصوّرة التي تجمعهما سويًا على طريقة الديو وتحمل اسم "اختراع".

وكتبت سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عايزة أتكلّم شوية عن هذا الاختراع اللي إن شاء الله هيكسر الدنيا.. أولًا عايزة أبارك للنجم المفضل والمحبب إلى قلبي
تامر حسني وعلى الفكرة الجامدة دي وطبعًا متخيّلة التوليفة الاختراع دي هتبقى عامله إزاي بوجود عسيلي".

وأضاف: "نيجي بقى للاختراع نفسه واللي كاتبه أخويا وصديقي المتطور الشاطر أوي اللي بفرحله جدًا بكل خطوة مهمة أحمد حسن راؤول وطبعًا الملحن المميز أحمد زعيم والموزع الشاطر أوي وسام عبد المنعم.. مبروك ومتأكدة أنها هتكسر الدنيا".

وتطرح شركة روتانا غدًا الجمعة فيديو كليب "اختراع" الذي يجمع لأول مرة كل من النجم تامر حسني والمطرب محمود العسيلي في أغنية واحدة على طريقة الديو.
رنا سماحة عن كليب اختراع: «توليفة جامدة» بين تامر حسنى والعسيلى
رنا سماحة عن كليب اختراع: «توليفة جامدة» بين تامر حسنى والعسيلى

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