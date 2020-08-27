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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لزواجه عرفيًا من 10 سيدات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:25 م
محكمة الأسرة بالقاهرة
محكمة الأسرة بالقاهرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة فى العقد الثالث من عمرها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة؛ لرفع دعوى طلاق للضرر تحمل رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ضد زوجها لزواجه عليها عرفيا من ١٠ سيدات مستغلا ثراءه.

وقالت "همت.ع "فى دعواها: "كنت فى غاية السعادة عندما تقدم لخطبتي وكان أمل كل بنات العائلة بسبب مركز والده المرموق وأخلاقه العالية لكن بعد زواجنا اكتشفت مظاهره الخداعة وأنه تزوجنى ليكون أسرة وأطفالا فقط ويعيش لنفسه ونزواته فى الخارج".

واستكملت الزوجة حديثها: "أنجبت منه بنتين توأم وتحملت أسلوبه السيء وغيابه المستمر عنى وعن بناته من أجلهم، وعندما رفضت الإنجاب منه مرة أخرى أصبحت حياتى عذاب فى عذاب من تعدى بالضرب وإهانة مستمرة لا تنتهى، وبرغم ذلك تحملته ولم أترك منزلي يوما واحد، وبعد 14 سنة زواج، أرسلت لى إحدى زوجاته العرفى بعض الفيديوهات له وهو فى أحضان أكثر من سيدة، كما أرسلت لى ١٠ عقود عرفية وبعد التأكد من صحتهم جميعا طلبت منه الطلاق وديًا دون مشاكل حتى لا نشوه سمعة بناتنا لكنه رفض، وبرر بأنها نزوات لأننى لم أكن له الزوجة الذى كان يتمناها، وبعد محاولات كثيرة فاشلة للطلاق بشكل ودى لجأت للطلاق للضرر عن طريق محكمة الأسرة".

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