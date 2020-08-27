غدًا.. طرح أغنية «اختراع» لـ العسيلي وتامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنيته الجديدة «اختراع» مع محمود العسيلي، حيث قام الثنائي بتصويرها في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة.وقال مؤلف أغنية أحمد حسن راؤول، لـ«الدستور»، إن الأغنية سيتم طرحها، غدًا الجمعة، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان أحمد زعيم وتوزيع تامر عبد وماستر جلال حمداوي.وحققت أغنية "لينا حياه بعدين" لـ تامر حسني نجاحًا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز 6 ملايين مشاهدة بعد أربع أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع «يوتيوب»، وهي تتر مسلسل مدرسة الحب.