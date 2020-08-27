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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عزمى يتعاون مع دينا الشربيني في «30 مارس»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:55 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب محمد عزمى في أحد مشاهد فيلم" 30 مارس" الذي يتعاون فيه لأول مرة مع الفنانة دينا الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي.

يجمع المشهد بين عزمي ودينا الشربيني وأحمد الفيشاوي ومحمد شاهين.

يذكر أن محمد عزمى شارك في موسم رمضان قبل الماضي ببطولة مسلسل "قمر هادي" أمام النجم هاني سلامة وحقق نجاحا كبيرا.

على جانب آخر، يستأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير أحداث الفيلم بعد أن حصل فريق العمل على إجازة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من 85% من مشاهده، ومقرر ان ينتهي صناع الفيلم من تصويره خلال الأيام المقبلة ليدخل مرحلة المونتاج.

الفيلم تدور احداثه فى إطار من الساسبنس والتراجيديا، فتعتمد قصته على حادث مفاجئ،من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، دينا الشربيني، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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