خريطة المحافظات الأعلى من حيث البطالة.. القاهرة والشرقية تتصدران

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل يتركزون بحضر الجمهورية بعدد 1.2 مليون عاطلًا مقابل 972 ألف عاطلًا فى الحضر، كما يبلغ عدد الذكور منهم 1.122 مليون شخص مقارنة بـ 1.103 مليون من الإناث.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية للقوى العاملة لعام 2019، إلى أن محافظة القاهرة تأتى فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى بطالة بعدد 344.8 ألف عاطل، يليها محافظة الشرقية بعدد 202.4 ألف عاطل، ثم محافظة الجيزة 197.9 ألف عاطل.كما بلغ عدد العاطلين بمحافظة الاسكندرية 168.4 ألف عاطل، ومحافظة القليوبية 159 ألف عاطل، ومحافظة البحيرة بعدد 145.9 ألف عاطل.