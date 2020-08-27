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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد تعاونهما فى «2 فى الصندوق».. فيلم جديد يجمع أوس أوس وحمدى الميرغنى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:34 م
أوس أوس وحمدي الميرغني
أوس أوس وحمدي الميرغني
منار إبراهيم
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يستعد كل من الفنان حمدي الميرغني وصديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" للتعاون مجددًا في عمل سينمائي جديد، للمنتج والمخرج وائل عبدالله، ومن المقرر الإفصاح عن كل تفاصيله خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل "اتنين في الصندوق" رمضان الماضي.

وشارك حمدي الميرغني وأوس أوس في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي عرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من محمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.

من جهة أخرى، يشارك أوس أوس حاليًا في مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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