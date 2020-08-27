حكايات «وسط البلد» كما رواها سليمان بك نجيب في الخمسينيات

في حوار له نشر بمجلة "آخر ساعة" بتاريخ 27 مايو 1953، روى الفنان سليمان نجيب٬ ذكرياته مع شوارع وميادين القاهرة التي شهدت أيام صباه وشبابه٬ أيام مجده وشهرته كمدير لدار الأوبرا الملكية٬ ونجم بارز في الوسط السينمائي والفني المصري.ومما قاله عن شارع فؤاد والذي نعرفه اليوم باسم شارع 26 يوليو: "شارع فؤاد قلب القاهرة النابض٬ الحياة لا تنقطع فيه٬ هو شارع العذاري وربات البيوت٬ ظل الصراع بينه وبين شارع الموسكي قائما لسنوات٬ لكنه يتفوق عليه في كل شيء٬ فشارع فؤاد يتميز عن سائر أسواق القاهرة بأسعاره الغالية٬ الكرافتة التي تباع بمبلغ 35 قرشا في الموسكي يعرضها شارع فؤاد بمبلغ جنيه أو جنيه ونصف٬ ومع ذلك لا تتردد في أن تشتريها".وأضاف الفنان: "شارع فؤاد يرجع تاريخه إلى عهد محمد علي٬ ولم يتغير اسمه إلا سنة 1923 قبل ذلك كان اسمه شارع بولاق٬ وكان يبدأ من حديقة الأزبكية الغربية إلي دار القضاء العالي٬ وشارع بولاق قبل الحرب العالمية الأولي له قصة طويلة عريضة٬ تسألني ما الذي ذكرك بهذا كله؟ أجيب بأنه مكان واحد هو الذي ذكرني بقصة شارع فؤاد٬ مكان لم يتغير شكله وظل كما هو منذ سنة 1909 عادت بي الذاكرة عشرات السنين إلي الوراء٬ إنني زبون دائم للصيدلية التي تسمي أجزخانة "ويزر" منذ 1913، وكلما دخلت من بابها ووقفت أمام صاحبها الدكتور"جاستون ويزر" نسيت نفسي، وتخيلتني واقفا أمام هذا الرجل أطلب دواء مستعجلا فإذا به يسألني عن قصة المظاهرة التي قمنا بها ونحن طلبة في مدرسة الحقوق في فبراير 1919، عندما رفضنا أن نستقبل المغفور له السلطان حسين أثناء زيارته المدرسة".و تابع سليمان نجيب: "وأعود إلي شارع بولاق٬ لنبدأ من الباب الغربي لحديقة الأزبكية٬ ستجد علي يسارك شركة بيع المصنوعات٬ التي تقع في عمارة الكونتننتال٬ وفي عام 1914 لم تكن قد أنشئت بعد٬ كان يقوم مكانها صالة من أفخم صالات البلياردو في الشرق٬ تضم بارا يجمع لفيفا من الطبقة الراقية٬ يجتمع فيه الفنانون والفنانات من الأجانب، الذين يجيئون للعمل علي مسرح دار الأوبرا السلطانية٬ وزبائنه من صنف رؤوف ثابت وانت طالع٬ وسليمان نجيب وانت نازل".و واصل "نجيب" ارتحالات الذاكرة عن وسط البلد قديما قائلا: "مقهى سفنكس أمام شركة بيع المصنوعات٬ يضم بارا زواره معدودون٬ من زبائنه الدكتور عبد الحميد بدوي، ومحمد أبو شادي، المحامي وغيرهما، تراهم يجلسون إلي الموائد النحاسية اللامعة يتناولون عشائهم في هدوء٬ القسم الثاني من رواده يضم كبار موظفي الحكومة من الإنجليز٬ وإذا سرت علي يمين الشارع وجدت عمارة شيكوريل التي احترقت ثلاث مرات وأعيد بناؤها بعد حريق القاهرة٬ ثم يأتي "سولت" الحلواني٬ يجتمع فيه أمير الشعراء والدكتور محجوب ثابت، والنقراشي وأصدقاء آخرون ليستمعوا إلي آخر أنباء الثورة والقرارات التي اتخذها سعد زغلول".