رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة إتيكيت توضح كيفية تناول الطعام فى المصيف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:41 م
تناول الطعام
تناول الطعام
سارة ساويرس
طباعة
بعد إعلان الحكومة التخفيف من القيود على حركة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجد الكثير من المصريين الفرصة، فانطلق الكثيرون نحو الشواطئ للاستمتاع بأشهر الصيف قبل وداعه، ولهذا نستعرض في السطور التالية، مجموعة من السلوكيات التي لا بد من معرفتها في حال تناولك الطعام أثناء تواجدك في المصيف.

و قالت الدكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة الإتيكيت، لـ "الدستور": "لاحظت بعض السلوكيات غير اللائقة في مطعم الفندق، فممنوع دخول المطعم بملابس البحر لأنها تكون مبتلة، وبها رمال وهذا غير مناسب لوجود الطعام، فيجب بأخذ شاور وارتداء ملابس مريحة وندخل المطعم".

وأضافت:" يجب عدم ملء الأطباق بكثير من الأطعمة أكثر من مستوى احتياجنا للأكل، لأننا نهدر هكذا يوميا أطنان من بواقي الأطعمة، ولا بد من كل أم أن تعلم أطفالها كيف يطلبون من الشيف ما يريدون بمنتهى الأدب".

كما تؤكد خبيرة الإتيكيت أنه "على الأم أن تعرف أطفالها بأنواع الأطباق وأحجامها لأن كل طعام ومخصص له الطبق المناسب له، وأن تحذر الأولاد بعدم اللعب في المطعم بعد تناول وجبتهم وأن اللعب يكون مخصصا في (الجاردن أو الكيدز إيريا) للعب".

موضوعات متعلقة

«تعليم القاهرة» تقرر إعادة فتح باب التحويل بين المدارس

«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ«جنينة» بقضية التصريحات المسيئة للدولة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

تعرف على سر رفض محمود عبدالعزيز تجسيد بطولة فيلم كُتب لأحمد زكى

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

نجم الساعة

الاستغاثات الطبية بـ«الوزراء».. منظومة تساعد مرضى «السوشيال ميديا»

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

«قناة السويس الجديدة» فى محاضرة بـ«ثقافة الدقهلية»

حكايات «وسط البلد» كما رواها سليمان بك نجيب في الخمسينيات

ختام الورشة التدريبية «ثقافة الطفل»

البيت الفنى للفنون الشعبية يعرض 13 فقرة فنية للسيرك القومى