خبيرة إتيكيت توضح كيفية تناول الطعام فى المصيف

بعد إعلان الحكومة التخفيف من القيود على حركة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وجد الكثير من المصريين الفرصة، فانطلق الكثيرون نحو الشواطئ للاستمتاع بأشهر الصيف قبل وداعه، ولهذا نستعرض في السطور التالية، مجموعة من السلوكيات التي لا بد من معرفتها في حال تناولك الطعام أثناء تواجدك في المصيف.و قالت الدكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة الإتيكيت، لـ "الدستور": "لاحظت بعض السلوكيات غير اللائقة في مطعم الفندق، فممنوع دخول المطعم بملابس البحر لأنها تكون مبتلة، وبها رمال وهذا غير مناسب لوجود الطعام، فيجب بأخذ شاور وارتداء ملابس مريحة وندخل المطعم".وأضافت:" يجب عدم ملء الأطباق بكثير من الأطعمة أكثر من مستوى احتياجنا للأكل، لأننا نهدر هكذا يوميا أطنان من بواقي الأطعمة، ولا بد من كل أم أن تعلم أطفالها كيف يطلبون من الشيف ما يريدون بمنتهى الأدب".كما تؤكد خبيرة الإتيكيت أنه "على الأم أن تعرف أطفالها بأنواع الأطباق وأحجامها لأن كل طعام ومخصص له الطبق المناسب له، وأن تحذر الأولاد بعدم اللعب في المطعم بعد تناول وجبتهم وأن اللعب يكون مخصصا في (الجاردن أو الكيدز إيريا) للعب".