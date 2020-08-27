نائب: الشعب أصبح شريكا رئيسيا مع الحكومة فى مواجهة كورونا

أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصرى العظيم أصبح شريكا رئيسيا مع الحكومة والجيش الأبيض المصرى فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم ومصر في مواجهة هذا الفيروس الذي بدأ ينتشر من جديد فى عدد من دول العالم.وطالب "رسلان"، فى بيان له أصدره اليوم، من المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية إعطاء أكبر اهتمام بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التي شدد فيها على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وتحذيره من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرًا يدفعنا إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير.وأشاد اللواء طارق رسلان، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، عن استمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة، موجها التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية من أطباء وأطقم تمريض وجميع العاملين داخل قطاع الصحة على دورهم الباسل والبطولى فى مواجهة فيروس كورونا، وتقديمهم للشهداء من بين صفوفهم لإنقاذ المرضى المصريين من فيروس كورونا، وناشد جموع المصريين بضرورة الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، معربا عن ثقته التامة فى استجابة المصريين للتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.