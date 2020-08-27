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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«البحوث الإسلامية» يبحث مع رئيس «تطوير الوافدين» أوجه التعاون

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:43 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد
أميرة العناني
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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بمكتبه اليوم د. نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وذلك لبحث التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر فيما يتعلق بتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والارتقاء بالمستوى العلمي لهم في مختلف المراحل التعليمية.

وقال الأمين العام للمجمع إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بدور الأزهر العالمي سواء من خلال ما يقدمه الأزهر في هذا الشأن من دور ريادي يتمثل في استقبال الطلاب الوافدين من دول العالم وتعليمهم وتأهيلهم كسفراء للأزهر، أم من خلال دوره في الإشراف على معاهد الأزهر الخارجية في عدد من دول العالم.

أضاف عيّاد أن اللقاء ناقش مجموعة من محاور التعاون المشترك ومن أهمها: منظومة العمل بالمعاهد الخارجية التي يشرف عليها الأزهر الشريف، واستراتيجية المتابعة المستمرة لهذه المعاهد لتلبية احتياجاتها، سواء من جانب إمدادهم بالمناهج التعليمية أم بالمدرسين في مختلف التخصصات العلمية.

أوضح الأمين العام أن اللقاء ناقش أيضًا سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين من جميع الجوانب الإدارية والتعليمية، ودراسة أحوال الطلاب الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم في كل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى التحاق الطلاب الجدد بالأزهر الشريف سواء من خلال المنح أم المعادلات والمعاهد الخارجية.

يذكر أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، وذلك لأهمية هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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