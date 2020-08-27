عمرو يوسف يتعاقد على مسلسل «كفاح طيبة»

تعاقد الفنان عمرو يوسف بشكل رسمي على المسلسل الدرامي الجديد "كفاح طيبة" والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي واروما.والمسلسل يعتبر من أضخم الأعمال الإنتاجية للشركة، ويجسد عمرو يوسف فيه دور الملك أحمس، وسيتم عرضه في موسم رمضان 2021.يذكر أن عمرو يوسف سبق واعتذر عن مسلسل "خالد بن الوليد".ويستعد عمرو لتجهيز فيلم سينمائي جديد مع المخرج طارق العريان الذى من المقرر أن يعقد عددًا من جلسات العمل عقب عودته من إجازته الصيفية بالساحل الشمالي للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم وتحديد موعد نهائي للتصوير.