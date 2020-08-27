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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال المعاينة الميدانية بمدينة النجيلة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:57 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال المعاينة الميدانية لمدينة النجيلة والتواجدات الحكومية والتجمعات السكنية في نطاق القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2018 الخاص بنطاق أراضى منطقة جرجوب وتدقيق كل الأعمال المساحية لدراسة تجنيبها من القرار السابق.

وأوضح محافظ مطروح أن اللجنة بدأت أعمالها في 18 أغسطس الجاري، وذلك استجابة لمطلب محافظة مطروح ومراعاة كل النجوع والتجمعات داخل حدود القرار الجمهورى لتوصيل المرافق الأساسية لها والتيسير علي المواطنين.

وتابع محافظ مطروح، اليوم الخميس، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وممدوح أنور، رئيس مدينة النجيلة، والعميد ياسر عامر، رئيس مدينة براني، ومديري الإدارات المعنية وممثلي القوات المسلحة والمساحة المدنية، استمرار أعمال اللجنة، حيث تم استعراض كل الآراء والتأكد من رفع كل التجمعات.

وأكد محافظ مطروح التنسيق المستمر والمثمر بين محافظة مطروح وأجهزة القوات المسلحة، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته اليومية لكل مطالب مواطني المحافظة والعمل على تلبيتها وفقًا للمتاح.

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