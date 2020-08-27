القبض على تاجر يخزن «السكر التمويني» بالقليوبية

واصلت مباحث التموين فى القليوبية حملاتها ضد لصوص الدعم فى مدينة طوخ، حيث تم القبض على تاجر يقوم بتخزين السكر المدعم "التموينى" وإعادة تعبئته مرة أخرى وطرحه فى الأسواق، وتم التحفظ على المتهم ومخزن به كميات من السكر، جار حصرها.تلقت أجهزة الأمن فى القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين المديرية يفيد بورود معلومات بقيام تاجر جملة بجمع السكر التموينى، ويقوم بتفريغه من العبوات التي تحمل اسم وزارة التموين ويقوم بتعبئته مرة أخرى فى عبوات وطرحه فى الأسواق على تجار التجزئة.وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المخزن بطوخ وضبط صاحب المخزن، ويدعى "م. ع"، وتم التحفظ على المخزن وكميات كبيرة من السكر المدعم، جار حصرها.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.