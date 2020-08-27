«الغضبان» يتابع مستجدات الوضع الزراعى ببورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددًا من مزارعي المحافظة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الوضع الزراعى الحالى بالمحافظة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعى القادم ومناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية الخاصة بزيادة إنتاجية المحافظة فى القطاع الزراعى وتنمية الإنتاج النباتى والحيوانى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف، سكرتير عام محافظة بورسعيد والمستشار الزراعي للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة وممثلي مزراعي سهل الطينة.وفى بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أهمية تنمية وتنوع الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد- 19، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توفير كل الدعم للارتقاء بالقطاع الزراعى ببورسعيد على غرار المجالات الأخرى.واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور أعمال لجنة سياسات الزراعة بالمحافظة ومعدلات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالمحافظة، وآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية للموسم الحالى والموسم الزراعى القادم، مؤكدًا توفير كل الدعم لتنمية الزراعة بشرق وجنوب وغرب بورسعيد، فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.واستمع المحافظ لعرض موجز من مدير مدير الزراعة حول آخر تطورات العمل في زراعة كل المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر، وحل مشكلات المزارعين ومعدلات الإنتاج، وكذلك حرص على الاستماع إلى الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة والتى ستشهد زيادة معدلات الإنتاج النباتى والحيوانى، وتعرف على عدد من المتطلبات والاقترحات اللازمة لتنمية هذا المجال من المختصين ووجه بتقديم كل الدعم لمديرية الزراعة والمزارعين وهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين كل الجهات المعنية لتوفير كل الاحتياجات اللازمة لزيادة إنتاجية المحافظة فى هذا الشأن.كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للأفدنة الزراعية، وتنوع المحاصيل الزراعية بما يغطى احتياجات المحافظة، خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لزراعة أكبر معدلات بأفدنة المحافظة والتى تبلغ مساحتها ١٥٠ ألف فدان من الرقعة المنزرعة، وذلك لتوفير مخزون كاف من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.وأكد محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من زراعة المحاصيل ونسعى لحل كل المشكلات التى تواجه المزارع فى المقام الأول، من أجل تذليل العقوبات التى تسهم فى تنمية القطاع الزراعى.