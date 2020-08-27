أستاذ فقه مقارن يوضح حكم وسبب صوم يوم عاشوراء

قال الدكتور رمضان عبدالرازق، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، والذي يعتبر أفضل الصيام بعد شهر رمضان، لافتا إلى أن الرسول قال إن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية.وأضاف عبدالرازق، خلال حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الرسول صام عاشوراء قبل الهجرة، حيث كان أهل مكة يصومونه، ثم تفاجأ عندما ذهب إلى المدينة ووجد أهلها يصومون اليوم مع اليهود، لأن الله نجى فيه سيدنا موسى.وتابع أن أهل المدينة كانوا يعتبرون صيام يوم عاشوراء فرضا، ولكن الرسول أوضح أن صيامه سنة لمن يرغب.