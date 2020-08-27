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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية العراق يستقبل نظيره السعودي ويبحثان التحديات المشتركة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:46 م
فؤاد حسين وفيصل بن
فؤاد حسين وفيصل بن فرحان
سميرة إبراهيم
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استقبل وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، الذي يُجري زيارة رسميّة إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة، والإشادة بما وصلت إليه من تطوّر إيجابيّ على الصُعُد كافة، واتفق الجانبان على تفعيل مُذكّرات التفاهم التي أبرمتها الحُكُومات السابقة، كما بحثا تعميق العلاقات الاقتصاديّة، والاستثماريّة بين البلدين، لاسيّما في مجال الزراعة، والبتروكيمياويات، وتزويد العراق بالطاقة، ومناقشة موضوع ربط الطاقة مع دول مجلس التعاون.

وتطرّق الجانبان إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن، وما رشح عنها، وكذا ما تمخّض عن القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن التي جرت أعمالها في العاصمة عمّان.
وقد بحث الوزيران مُستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك، وأكّدا أهمّية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

جدير بالذكر، أنّ هذه هي الزيارة الأولى للأمير فيصل بن فرحان إلى العراق منذ تسلمه منصبه وزيرًا لخارجيّة المملكة العربيّة السعوديّة.

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