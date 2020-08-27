بالصور.. محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 20192020، فى احتفالية أقامتها المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية والقيادات التنفيذية.ومنح الأوائل شهادات تقدير ومبالغ ماليه بواقع 30 ألف جنيه للأول بالقسم العلمي و20 ألف جنيه للأول بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى منح باقي الأوائل مبالغ مالية حسب الترتيب.وفي لفتة إنسانية قرر المحافظ زيادة قيمة المكافأة للطالبة الحاصلة على المركز الأول من المكفوفين تقديرًا لجهدها وتشجيعا لها.وأكد الزملوط بأن الهدف من التكريم تحفيز الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم القادمة، الذي سيعود بالنفع لرفعة وطننا الغالي مصر.