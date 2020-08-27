غلق مقهى و10 جراجات مخالفة بدمياط

شنت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة تم خلالها تنفيذ 6 قرارات إدارية لغلق وتشميع 10 جراجات مخالفة، والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات.كما تمت إزالة برجولات مخالفة كانت مقامة أمام أحد الجراجات، بالإضافة لغلق إحدى الكافيتريات المخالفة بمنطقة النيل الشعبي، لعدم التزامها بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استخدام الشيشة وفقًا لخطة الدولة وما تشمله من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشار العدوى بين المواطنين وذلك أثناء جولة لنائب محافظ دمياط، يأتي ذلك في إطار متابعات الوحدة اليومية وحملاتها المستمرة لمتابعة الانضباط في الشارع ورفع كافة المخالفات.