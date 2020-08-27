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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع استعدادات مبادرة «حياة كريمة » لبدء المرحلة 2

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:31 م
الدكتور أحمد سامي
الدكتور أحمد سامي القاضي
محمود عبد العال
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عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع وحدة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات العمل وبحث استعدادات الوحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 68 قرية بعد إضافة 7 قرى جديدة.

ووجه نائب محافظ سوهاج الشكر لفريق عمل المبادرة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحقيق الأهداف المرجوة لتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إشادة وزير التنمية المحلية والوحدة المركزية بالوزارة بتنفيذ المبادرة في سوهاج واعتبارها من المحافظات الرائدة.

وقال "القاضي" إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ المبادرة وإعادة تشكيل وحدة حياة كريمة واختصاصات كل عضو للعمل على تحقيق أدوار فعالة، وبذل المزيد من الجهد لإنجاز المشروعات الخاصة بالمبادرة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح أهالي وأبناء سوهاج.

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